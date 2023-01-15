رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يكشف حصاد الأنشطة الطلابية

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023، حيث أن الجامعة وقعت بروتوكولات تعاون هامة ومنها؛ بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر، لعقد دورات وتنفيذ المشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، بهدف دعم أواصر التعاون البنّاء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد دورات تدريبية مشتركة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع أحد الفنادق الكبرى لتدريب الطلاب والطالبات عمليا داخل الفندق.

واستقبلت الجامعة عددا من الزيارات الهامة، جاء أبرزها زيارة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أنور اسماعيل، مستشار وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وزيارة لجنة من وزارة التعليم العالي، لتفقد سير العملية التعليمية داخل الجامعة، وزيارة لجنة من التعليم العالي لتفقد أعمال الفرش والتأثيث بالجامعة، ووفد نقابة المهندسين، وكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات، ومدرسة النيل الدولية.

وأفاد رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم عدة فعاليات وأنشطة ومنها؛ ندوة عن التحول الرقمي في الإدارة للعاملين في الجامعة، وورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نظام الامتحانات والكنترول، كما نجحت الجامعة في تنظيم الدوري الأول لكرة القدم الخماسية بين طلاب الجامعة، وانتخابات اتحاد طلاب الجامعة، ومسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، وفعالية للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان.

كما شارك طلاب الجامعة في العديد من الفعاليات المهمة خلال الفصل الدراسي الأول، مثل ندوة عن مخاطر التغيرات المناخية بجهاز مدينة طيبة، والمنتدى الثقافي الأول للسياحة والآثار، إضافة إلى تنظيم العديد من الزيارات العلمية الميدانية، مثل زيارة لمحطة تعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية بالأقصر، وحاضنة الأقصر للتراث الفني والصناعات الحرفية، ومركز التكوين المهني، وغرفة شركات السياحة والسفر، وأحد الفنادق الكبرى، والتعرف على طريقة العمل داخل تلك المؤسسات تمهيدا لإجراء تدريبات عملية خلال الفصل الدراسي الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر، تم إنشاؤها بقرار وزاري رقم (2723) الصادر بتاريخ 3 / 8/ 2022م، تبلغ مساحتها 130.368 متر مربع، تضم الجامعة كليتين هما؛ كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم الكليات 4 برامج دراسية هى؛ تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا الصناعات الخشبية.