رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، للعام الجامعى 2022-2023، يرافقه كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، خلال الجولة على حرص إدارة الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مشيدًا بانتظام اللجان الامتحانية دون رصد أى مشكلات، موجهًا بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان، للرد على استفسارات الطلاب.

وشدد الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة أمنة للطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية، طبقًا للقواعد المنظمة للامتحانات، بالإضافة لتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للطلاب خلال فترة الامتحانات وذلك من خلال تجهيز العيادات الطبية التى يتوافر بها جميع المستلزمات الطبية، يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول قد انطلقت بجامعة طيبة التكنولوجية، 2 يناير الجارى، وتنتهى 22 من الشهر ذاته.

فيما نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتى تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، على أنظمة الامتحانات والكنترول بالجامعة، وقدم الورشة الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بحضور جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليتين، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.

وتناولت الورشة التعريف بمراحل تنظيم أعمال الامتحانات وسير لجان الامتحانات ودور وواجب الملاحظين، كما شملت الورشة التدريب على كيفية إدارة وتنظيم وتوزيع مهام أعمال الكنترول ومراحل الكنترول حتى اعتماد النتائج، حيث شدد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، بسير الامتحانات، فى جو يسوده الهدوء، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والدقة فى عملية الرصد بالكنترول وسرعة إظهار النتائج.



جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول



رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتابع أعمال الإمتحانات