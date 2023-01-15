دورة تخصصية لمسئولى شئون البيئة والمخلفات الصلبة بمركز استدامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - فريق المحافظات

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان محافظة كفر الشيخ، فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للعاملين بإدارات شئون البيئة، إدارات المخلفات الصلبة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في إطار التكليفات الصادرة من اللواء جمال نور الدين، وتوجيهات عمرو البشبيشي، نائب المحافظ بشأن تعزيز خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة بعدد من الدورات والبرامج التخصصية في مجالات مختلفة، تستهدف العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة على حد سواء، وتستمر الدورة على مدار 3 أيام تدريبية متصلة في الفترة من 15- 17 يناير 2023.

تستهدف الدورة رفع كفاءة العاملين بتلك الإدارات في رصد والتعامل مع المخالفات البيئية بمختلف أنواعها وكذلك الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في تلك المخالفات الواردة بقوانين البيئة ولوائحها التنفيذية ومستجدات وآليات العمل في تلك الملفات وتوحيد الإجراءات والمفاهيم في الأمور ذات العلاقة بطبيعة عملهم، حاضر في اليوم الأول من البرنامج الدكتور محمد الجنزوريت مدير إدلرة شئون البيئة وأحد خريجي برنامج تدريب مدربين مركز سقارة بوزارة التنمية المحلية.



.. دورة تخصصية لمسئولي شئون البيئة والمخلفات الصلبة بمركز استدامة بكفر الشيخ



الحضور بالدورة التخصصية



الحضور بمركز استدامه