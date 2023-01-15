دراسة توضح: هل الجراحة هي الحل لعلاج سرطان القولون؟

كتبت فاطمة ياسر

كشف بحث جديد نشرمن مجلة الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان أن العلاج المناعي من مثبطات نقاط التفتيش المناعية، قبل الجراحة كان فعالًا بشكل لافت للنظر للمرضى الذين يعانون من من سرطان القولون والمستقيم، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.”.

فاستفاد جميع المرضى الذين خضعوا للدراسة تقريبًا من مثبطات الجديدة المساعدة ، مع استجابة 1 من 4 استجابة كاملة في التقييم السريري، و بالإضافة إلى الفعالية على المدى القصير ، أظهرت النتائج فوائد كبيرة للبقاء على قيد الحياة أطول من مثبطات الجديدة ، بما في ذلك معدل تكرار منخفض مقارنة بالمعدلات التاريخية.

وتوقع الباحثون المقيمون في جنوب الصين ، أن مثبطات المتوقعة يمكن أن تكون فعالة على الأقل بالنسبة للسرطان المتقدم محليًا ولكنه قابل للتشغيل كما هو الحال تاريخياً في علاج لنقيلي ، لكنهم فوجئوا بالعثور عليها إنها أكثر فعالية بكثير لهذه الفئة من المرضى.

وتضمنت الدراسة مراجعة بأثر رجعي لـ 73 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا مع المؤكد الذين تلقوا أي نوع من مثبطات قبل الجراحة، و من هؤلاء 73 ، 48 تم تشخيصهم بسرطان القولون ، و 18 مصابًا بسرطان المستقيم ، و 7 مصابين بأنواع متعددة من CRC. 84.9٪ اظهروا استجابة موضوعية ، 23.3٪ اظهروا استجابة كاملة و 61.6٪ ابدوا استجابة جزئية.

وكانت معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة عامين للورم المحدد والبقاء على قيد الحياة خالية من الأمراض 100 ٪ للمرضى الذين خضعوا لعملية جراحية بعد الحصار.

وقال كبير المؤلفين باي رونج دينج، دكتوراه في الطب ، مركز السرطان بجامعة صن يات صن ، المختبر الرئيسي الحكومي علم الأورام في جنوب الصين ، مركز الابتكار التعاوني لطب السرطان.

وأعتقد أن مقدمي الرعاية ، وخاصة الجراحين ، يجب أن يمتنعوا عن جدولة الجراحة الفورية للمرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم المتقدم محليًا ، أو حتى في مراحله المبكرة ، و الجراحة بنتائج أفضل أو نهج غير جراحي ولكنه فعال بنفس القدر لهذه المجموعة من المرضى ، خاصة لأولئك الذين قد يعانون من تلف في الوظيفة أو التضحية بالأعضاء بعد الجراحة.

وكان متوسط ​​وقت المتابعة للدراسة 17.2 شهرًا ، مع متابعة 16 مريضًا لأكثر من عامين، و يدعو الباحثون إلى مزيد من الدراسات مع متابعة أطول لتأكيد هذه النتائج ، خاصة بعد انتهاء العلاج، و هناك أيضًا المزيد لمعرفة المزيد حول الأمان طويل المدى لهذا النهج والآثار المحتملة للحد من الجراحة أو تجنبها تمامًا.

ويسلط هذا التحليل بأثر رجعي الضوء على إمكانية حدوث استجابات علاجية مهمة مع سمية محدودة لهؤلاء المرضى الذين عولجوا بمثبطات نقاط التفتيش المناعية، سيكون من المثير أن نرى كيف سيتم استخدام هذه النتائج ، وغيرها من الدراسات المكتملة والجارية ، لدمج مضادات PD1 العلاجات في مستوى الرعاية لسرطانات القولون والمستقيم المتقدمة محليًا .