فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفل 6 سنوات ابتلع "بوز قلم جاف".. صور

القليوبية: إبراهيم سالم

تمكن فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر حوالى 6 سنوات، من أبناء محافظة قنا بصعيد مصر، كان يعانى من كحة مستمرة وبلغم شديد، وبعض الأطباء شخصه حساسية على الصدر، وتفاجأ الجميع بوجود قطعة من قلم جاف محشورة بالقصبة الهوائية له.

وأوضح الدكتور محمد الجزار، أن الطفل حضر لعيادة الدكتور أحمد الجزار، منذ يومين بعد أن توجه للكشف عند الكثير من الأطباء فى قنا وفى المنصورة، ويعانى من كحة مستمرة وبلغم شديد وبعض الأطباء شخصه حساسية على الصدر، وحضر بعد هذا المشوار الطويل للكشف مع الدكتور أحمد الجزار، الذى سأل الأهل والطفل عدة مرات عن هل شرق أثناء الأكل أو اللعب أو هل أكل فول سودانى أو لب مؤخرا، وكانت الإجابة قاطعة بالنفى فطلب منهم أشعة مقطعية على الصدر.

وومن ناحيتها أشارت المستشفى، إلى أن الأشعة أوضحت أن هناك شئ غريب منحشر فى القصبة الهوائية، ولم يذكره تقرير الأشعة نظرا لعدم وضوحه، ولكن تم عرض الحالة على الدكتور محمد الجزار، حيث قام بعمل المنظار الشُعبى التشخيصى اليوم، وتبين وبوضوح أن الطفل شرقان فى "بوز قلم جاف"، ولم يذكر هو أو أى أحد من أهله متى وكيف شرق فيه.

وألمح الطبيب، أنه من عجائب القدر أن "البوز" نزل وانحشر فى القصبة الهوائية، وظل الطفل طوال هذه المدة يتنفس من الثقب الصغير الذى ينفذ منه سن القلم، ليتنفس منه الطفل طوال هذه الفترة.



الأشعة الخاصة بالطفل



الدكتور محمد الجزار مجري الجراحة



بوز القلم الجاف