حجز عامل ونجله على ذمة التحريات لاتهامهما بالاتجار فى العملة بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص ونجله على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصرالقديمة بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص "عامل بمحل" نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (آخر – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية").

وبمواجهة المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبمواجهة الثانى أقر بحضوره للمحل عمل الأول بقصد استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته.