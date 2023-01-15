جودة عالية وأسعار مُخفضة.. قائمة تسعير السلع الأساسية فى معارض أهلا رمضان.. إنفوجراف

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.

الأرز المُعبأ من 14 لـ18 جنيها للكيلو

السكر من 14 لـ16 جنيها للكيلو



أسعار السلع الغذائية

المكرونة 5 جنيهات لوزن 400 جرام

الفول البلدى المعبأ 12.5 جنيه لـ500 جرام

العدس الأصفر 17 جنيها لوزن 500 جرام

الزيت من 29 لـ47 جنيها حسب النوع والحجم

اللحم البرازيلى المجمد 79 جنيها للكيلو

اللحم السودانى المُبرّد 115 جنيها

اللحوم البلدى بدءا من 140 جنيها للكيلو

السلع المطروحة فى المنافذ بنفس جودة الأسواق الخارجية لكن بأسعار أقل

السلع متاحة للمواطنين فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحلات التجارية

فرض عقوبات على المحلات حال تداول السلع المختومة بشعار "أهلاً رمضان"