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"ثقافة أسوان" تنظم فعاليات فنية احتفالاً بالعيد القومى الـ52 لافتتاح السد العالى.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 11:31 م
"ثقافة أسوان" تنظم فعاليات فنية احتفالاً بالعيد القومى الـ52 لافتتاح السد العالى.. صور احتفالات أسوان بالعيد القومى
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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نظم فرع ثقافة أسوان، مساء اليوم، الأحد، عرضًا فنيًا أمام النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل، بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ52 ، والذى يتزامن بالذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971.

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية "أسوان تجمعنا، الكف، واه نوبا، النجرشاد، التاتا، فقرات غنائية للفنان عمر مصطفى".
 
وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والاسوانية " الفرحة، الغزل النوبى، اسمر شيرتو، الينا ووه، مسكاجرو، فخور انا، الاراجيد، نوبا".
 
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أوقد شعلة الاحتفال بالعيد القومى على جسم السد العالى، وسط حضور المهندس أشرف المحمدى، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، ومدير أمن أسوان وقيادات محافظة أسوان.
 
وتسلم محافظ أسوان، شعلة الاحتفال من أحد بناة السد العالى وأوقدها فى مكان سارية العلم المصرى بجسم السد، وسط احتفالات والأغانى بهذه المناسبة.
 
واقتصر احتفالات هذا العام بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة بالسد العالى ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء مع عزف الموسيقى العسكرية، ومنع الاحتفالات ترشيدا للإنفاق وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
 
احتفالات أسوان بالعيد القومى
احتفالات أسوان بالعيد القومى

 

الجمهور
الجمهور

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

فرقة توشكى _1
فرقة توشكى _1

 

فنون شعبية
فنون شعبية

 


عيد اسوان القومى

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