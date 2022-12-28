اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:48 م
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"ثقافة أسوان" يفتتح صالون "قادرون باختلاف" للفنون التشكيلية تحت عنوان "خلق مبدع"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:08 م
"ثقافة أسوان" يفتتح صالون "قادرون باختلاف" للفنون التشكيلية تحت عنوان "خلق مبدع" جانب من الحضور
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح قسم التمكين الثقافى لذوى الإعاقة بفرع ثقافة أسوان، صالون " قادرون بإختلاف للفنون التشكيلية فى دورته الأولى تحت عنوان " خلق مبدعاً " والذى يقام فى الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الجارى بمقر نادى أسوان الرياضى.

حضر الافتتاح، نجوى أحمد مدير فرع ثقافة أسوان ، والدكتور طارق صبحى قومسير الصالون ، بحانب محمد صالح نائب رئيس النادى، بالإضافة إلى مديرى إدارة التضامن الإجتماعى ومكتب التأهيل.
 
ومن جانبه، أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية تنظيم مثل هذه الصالونات الثقافية والمعارض الهادفة لتعزيز وصقل مهارات وإبداعات أطفالنا وشبابنا القادرون بإختلاف لتحقيق الإستثمار الأمثل لإمكانياتهم فى أعمال إيجابية تفيد مجتمعهم ووطنهم ، ولإكسابهم الشعور بالثقة والتأكيد بأنهم فاعلون فى المجتمع ومبدعون فى جميع ضروب الفن.
 
وأشار إلى أن ذلك يتطلب العمل على تحفير وتشجيع أطفالنا المبدعين الذين نأمل ونتمنى بأن يصبحوا من أفضل الفنانين ، ويشاركوا فى مختلف المسابقات المحلية والدولية ، ويحققوا المراكز الأولى والمتقدمة ليساهموا بإبتكاراتهم ولمساتهم الجمالية والإبداعية فى رفع إسم محافظتهم العريقة عالياً بين محافظات ومدن العالم.
وأوضح طارق صبحى، بأن الفنون التشكيلية تعتبر هى الجسر الذى تعبر فيه النفس من ضغوط الحياة إلى واحة فيها الخيال ليس له حدود للإبداع، مثل الإعاقة التى تنقل صاحبها من مرحلة الاستسلام إلى مرحلة التحدى محفزة الطاقات الكامنة فيه، مؤكداً على أن المعاق خلق مبدعاً حيث يمتلك طاقات إبداعية كامنة تنتظر أن تحظى بالمناخ الإبداعى حتى تنهض من سباتها العميق فى تجليات للإبداع فى الفن التشكيلى.
 
يأتى ذلك فى إطار إهتمام الدولة بذوى الهمم وتأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستغلال جميع الطاقات والإمكانيات البشرية من أجل إقامة مجتمع ينعم ببناء فرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة الفعالة فى التنمية الشاملة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الصالون
جانب من الصالون

 

صالون قادرون باختلاف
صالون قادرون باختلاف

 

لوحات فنية بالمعرض
لوحات فنية بالمعرض

 


فرع ثقافة اسوان

صالون قادرون باختلاف

الفنون التشكيلية

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