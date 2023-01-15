تعليم بورسعيد: يحظر اصطحاب الهاتف المحمول للملاحظين والطلاب داخل لجان الإعدادية

بورسعيد - محمد عزام

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022 – 2023 للشهادة الإعدادية والمراقبين الأوائل بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وشددت وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على الالتزام التام بضوابط الامتحانات والقرارات الوزارية المنظمة لها، مشيرة إلى مسئولية رئيس اللجنة عن انضباط العمل بها وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة مشددة على مراعاة العامل النفسي للطلاب طيلة فترة الامتحانات داخل 67 لجنة رئيسية بالمحافظة.

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أنه يحظر تماما وغير مسموح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها أو أي أجهزة الكترونية نهائيا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة سواء كان للملاحظين أو الطلاب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه على رؤساء اللجان استلام مقرات اللجان المكلفين برئاستها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم الموافق 18 يناير الجاري بوقت كاف والتأكد من سلامة وحيوية مرافق اللجان بشكل عام.

كما وجهت الدكتورة هالة عبد السلام، بضرورة الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري عموم الإدارات المختصة لضمان مواجهة أي مشكلة قد تعوق العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان انتظام سير العمل وانضباط اللجان متمنية التوفيق للجميع.