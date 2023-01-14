تعليم بورسعيد: 6487 طالبا بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان اللغة العربية اليوم

بورسعيد محمد فرج

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية و التعليم ببورسعيد ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام ببورسعيد التي بدأت اليوم تسير بهدوء وبكل يسر دون رصد أي معوقات أو مشكلات قد تعكر صفوها.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 6487 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام قد أدوا امتحان مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ورقيا والكترونيا بنسبة تمكن 99.8% من إجمالي الطلاب الحضور المنتظمين وذلك من خلال 44 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص ودولي مع رصد 22 حالة غياب.

جاء ذلك خلال جولة سيادتها التفقدية لعدد من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بمدارس المهندس علي سليمان الثانوية للبنين ورفيدة الأنصارية الثانوية للبنات وعبد الرحمن شكري الثانوية للبنين رفقة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام خلال جولتها بهدوء وانتظام لجان امتحانات الصف الأول الثانوي العام بجميع المدارس هدف الزيارة حيث أدى 150 طالبا الامتحان من خلال 8 لجان بمدرسة المهندس علي سليمان الثانوية للبنين كما أدت 318 طالبة الامتحان من خلال 15 لجنة بينما أدى 211 طالبا الامتحان من خلال 12 لجنة.

كما تفقدت وكيل الوزارة غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي العام المركزية بمركز التطوير التكنولوجي عقب بدء امتحان مادة الفيزياء بالفترة الثانية لمتابعة نسبة تمكن الطلاب من أداء الامتحان الكترونيا مشيرة إلى أن تعليم بورسعيد قد وفر للطلاب المنتظمين إمكانية أداء الامتحان ورقيا تجنبا لأي ظرف طارئ متمنية التوفيق لجميع الطلاب.