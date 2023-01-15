تعليم الدقهلية: لم نتلق شكاوى من صعوبة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

الدقهلية شريف الديب

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، صباح اليوم امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعداية، وكذلك انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى، بعدد من لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية.

واستهل ناصر جولته، بتفقد لجنة مدرسة الإمام محمد عبدة حيث يؤدى 464 تلميذا وتلميذة الامتحان بواقع 12 لجنه للصفين الرابع والخامس، وتفقد لجنة الشهيد أحمد رشاد غنيم الثانوية، حيث تؤدى 1012 طالبة أمام 52 لجنة بالصف الثانى الثانوى امتحان اللغة العربية بنظام التابلت، ثم توجه إلى مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى حيث يؤدى 818 طالبا بواقع 36 لجنه للصفين الرابع والخامس الابتدائي، واختتم جولته بتفقد مدرسة شجرة الدر الإعداديةحيث يؤدى 783طالبة أمام 17لجنة امتحانية امتحان العلوم والتربية الفنية.

وخلال جولته حاور الطلاب الذى أكدوا أن الامتحان جيد وشامل لأجزاء المنهج، واطمأن شعبان على حسن سير الامتحانات وانتظام اللجان ووصول الورق للطلبة فى الوقت المحدد لبداية اللجنة.

وصرح ناصر، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، لم ترد إليها شكاوى من صعوبة الامتحانات، والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج.

وخلال جولته تفقد أعمال الكنترول بالمدارس واطمأن على انتظام عملية التصحيح والمراجعة.

يذكر أن 144280تلميذا وتلميذة بالصف الرابع الابتدائي أدوا امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية و146660 تلميذا وتلميذة بالصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية و111818طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعداداى أدوا امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية وأدى 56639 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى مادة اللغة العربية.