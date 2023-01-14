تعليم جنوب سيناء: إجراءات احترازية ومنع اصطحاب المحمول بامتحانات النقل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد محمد حامد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية عام / فني للفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من اليوم السبت 14 يناير 2023، مع توفير الجو الهادئ للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، منوها على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وأضاف محمد موسى دياب مدير التعاقدات بالمديرية، أن المديرية انتهت من إرسال جميع خامات الامتحانات من كراسات امتحانات وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية، مؤكدا أنه تم استيفاء لوازم الامتحان بنسبة 100% بالإدارات الثمانية بالمحافظة.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023 لعقد امتحان النقل الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي عام والأول والثاني الفني (زراعي - صناعي - تجاري - فندقي) للفصل الدراسي الأول للعام 2022 / 2023 حيث يؤدي 11648 طالب/ طالبة من الصفوف (الرابع - الخامس - السادس ) الابتدائي.

كما يعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي لإجمالي عدد 6871 طالبا / طالبة ، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام بإجمالي عدد 10103 طالب / طالبة وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ) بإجمالي عدد 2611 طالب / وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.