"تعليم الأقصر": 31 يناير الجارى آخر أيام التقديم بمسابقة خليفة التربوية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل التقديم فى مسابقة جائزة خليفة التربوية في نسختها السادسة عشر، والتى تنتهى آخر أيام التقديمات فيها يوم 31 يناير الجارى، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ( الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية).

وأكد الدكتور صبرى خالد، على أهمية مشاركة الطلبة والطالبات لتحقيق رؤية مصر (2030) وخلق جيل مستنير قادر على الإبداع والإبتكار، مما يؤدي إلى إحداث نشاط مؤثر في العملية التعليمية، وتطوير ميدانها، بما يواكب التفاعلات الكونية المتسارعة في مجال التقنية وثورة العلم والمعلومات.

فيما أكد هشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم الأقصر، على الدخول على الموقع المرسل من قبل الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والتسجيل ومعرفة الدليل، وتم الإعلان عن جائزة خليفة التربوية لعام (2023) من قبل دولة الإمارات، وهذه الجائزة متاحة لجميع الدول العربية وليس دولة الإمارات فقط، وتعكس الجائزة اهتمام الدولة بالنواحي التربوية، وتدعيم كافة القطاعات التربوية ومن ثم رفعة شأن التعليم والميدان التربوي.

وتشمل أهداف جائزة خليفة التربوية تشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلاب والعاملين في المجالات التعليمية. وذلك من خلال تقديم عدد كبير من الأنشطة، ومن أهم شروط جائزة خليفة التربوية، ألا تقتصر فقط على المؤسسات التعليمية في الإمارات، بل إنها تشمل جميع الدول العربية، وتكريم لجهود العاملين بالمؤسسات لمساهمتهم في رفع مستويات المجال التعليمي، بما فيها التعليم العام وأصحاب الهمم والتعليم العالي، وتعمل على ربط التقنيات الحديثة في وسائل التعليم الجديدة، وتهتم بشكل كبير بمراحل رياض الأطفال، وتحفز وتفتخر باللغه العربيه في المجالات التربوية، وتحفز المواهب والإبتكار، ومن المقرر أن تقدم جميع الطلبات إلكترونياً، حيث إن أخر موعد للمسابقة 31 يناير الجارى.