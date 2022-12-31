وحدة حماية الطفل بالأقصر تعقد ندوات للتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قامت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعمل سلسلة ندوات تثقيفية للمرحلتين الإعدادية والابتدائية بمركز إسنا ومدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتفعيل منظومة حماية الطفل بالمحافظة.

وتناولت الندوات التوعية بخطورة بعض الألعاب الإلكترونية والمنتشرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ والتي قد تودي بحياة الأطفال مثل العاب تشارلي وارمي صاحبك وكتم الأنفاس، وذلك بمشاركة مسئولي الوحدات الفرعية حيث أن الندوات استهدفت حتى الآن ما يزيد عن 200 طالب وطالب .

ومن جانبها أكدت نجوى إبراهيم مسئول وحدة حماية الطفل بالأقصر، أن هذة الندوات مستمرة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تستأنف بجميع المدارس على مستوى المحافظة فى الفصل الدراسى الثانى، حيث تم التنسيق لتعميم الندوات بجميع المدارس على مستوى المحافظة في خطة زمنية معتمدة مسبقا، مؤكدة على أنه سوف يتم التنسيق للعديد من الندوات في ذلك الشأن بقصور الثقافة والأماكن التي يتردد عليها أولياء الأمور والأطفال كالجمعيات الأهلية ومراكز الشباب.

كما تم التنويه خلال مجالس الآباء التي تعقد بالمدارس على خطورة هذه الألعاب التي تسببت في نشر الذعر بين الأطفال وأودت بحياة البعض منهم في أماكن أخرى، كما أصيب أطفال آخرون بصدمات عصبية نتيجة مشاهدة أقرانهم وهم يمارسون هذه الألعاب، وأشارت مدير وحدة حماية الطفل إلى أن الوحدة لم تتلق - حتى الآن- أية بلاغات رسمية عن هذه الألعاب فى مدارس الأقصر .

فيما نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، 3 ندوات دينية تثقيفية عن ختان الإناث بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك فى إطار الدور التوعوي والوقائي لوحدة حماية الطفل بالأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، أن الندوات تناولت ختان الإناث وأضرار هذه العادة الضارة، وتطرقت لقضايا أخرى مثل الزواج المبكر وأضراره وتنظيم الأسرة ؛ وأهميته لصحة الأم والطفل، وتم تنفيذ الندوات على مدار ثلاثة أيام بمكتبة مصر العامة، كما تم تنفيذ ندوة مكبرة عن العنف الأسري، وقام خلالها الدكتور محمد حساني مدير المكتبة، بتوزيع الكتب والقصص على الأطفال تشجيعا لهم وتعزيز دور المشاركة لديهم.



حماية الطفل بالأقصر تعقد ندوات للتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية



سلسلة ندوات للتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية