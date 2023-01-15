تعرف على دليل التواصل تليفونيا بالأرقام الهامة في محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

محافظة كفر الشيخ من محافظات الدلتا ومن بين المحافظات الساحلية المطلة على ساحل البحر المتوسط، كما تطل على نهر النيل فرع رشيد، وبها بحيرة البرلس، ويعمل سكانها بالزراعة وصيد الأسماك، وتضم أكبر مدينة تجارية وهى مدينة دسوق، ولها طابع دينى، لشهرتها بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، كما تشتهر المحافظة بالمواقع الاثرية منها مدينة فوه والتى تضم 365 مسجدا بعدد أيام السنة.

تضم المحافظة مزارع سمكية خاصة بالمحافظة ومزارع سمكية خاصة، ويضم الدليل الكامل أرقام تليفونات الخدمات العامة فى المحافظة لجميع الهيئات والجهات الرسمية، من أجل التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات، ومفتاح محافظة كفر الشيخ، 047.

أرقام الطوارىء والشكاوى خصص ديوان عام محافظة كفر الشيخ، عددا من أرقام التليفونات الثابتة لتلقى شكاوى المواطنين، حيث خصصت رقمًا للطوارئ «140»، وجاءت أرقام ديوان عام المحافظة وهى 0473234115- 3234122 - 3226954، وشمل تليفونات محو الأمية والصرف الصحى خصصت إدارة مصيف بلطيم رقما 0472420107، كما أن خدمة التليفونات 0473223500-3224444، وهيئة محو الأمية 0473237528، ويمكن للمواطن الاتصال على شركة مياه الشرب والصرف الصحى على الرقم 0473234869،، كما يمكن للتجار والمواطنين الاتصال بالغرفة التجارية المصرية، على رقم 0473232916، كما يمكنك الاتصال بإدارة مرور كفر الشيخ على رقم 0473232279، والهلال الأحمر على 0473223156، والاتصال بكهرباء كفر الشيخ على رقم 0473232863.

ويمكن للمواطنين الاتصال على محطة محولات كفر الشيخ، على رقم 0473232754، وكهرباء الريف على 0473232228، مركز الإعلام على 0473232238، والنادى الرياضى بكفر الشيخ على رقم 0473232043، ونادى ضباط الشرطة على 0473223542، ونادى المعلمين بكفر الشيخ على رقم 0473226536.

وخصصت هيئة البريد رقما تليفونيا 0473232730، والصندوق الاجتماعى على رقم 0473234192، والتأمين والمعاشات على رقم 0473222996، والجهاز المركزى للمحاسبات على رقم0473232137، والشهر العقارى على رقم 0473227501 ومركز الطفل المتطور «0473223729»، ومركز معلومات الأحوال المدنية بمديرية الأمن على رقم 0473234686، ومركز معلومات الأحوال المدنية بسخا، على رقم 0473255095، ومركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ على رقم 0473250126، وفرع جمعية رجال أعمال إسكندرية، على رقم 0473226952

وخصصت الحماية المدنية بكفر الشيخ «المطافئ»، رقم 0473223078، وهيئة الآثار بكفر الشيخ، رقم 0473223204، وسنترال دسوق الأرقام 1111 - 188 - 0472563600 - 0472566035.