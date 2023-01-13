محافظ كفر الشيخ يوجه برفع المياه وتمهيد طريق مدرسة ومعهد دين بالقنطرة البيضاء

كفر الشيخ- محمد سليمان

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأهالي حي القنطرة البيضاء، شرق مدينة كفر الشيخ، لرفع المياه المتراكمة بسبب سدة في بيارات الصرف بجوار المعهد الديني بشارع النادي بمنطقة القنطرة البيضاء ووجه محافظ كفر الشيخ وحدة التدخل السريع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة كفر الشيخ، بسرعة رفع المياه، وتمهيد الطرق، حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وايمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع المياه، إضافة وضع ردم لتمهيد الطرق، ليتمكن طلاب وتلاميذ مدرسة القنطرة الابتدائية الجديدة، والمعهد الديني، أداء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، صباح الغد السبت، اضافة منع دخول المياه للمنازل، حفاظا على صحة قاطنيها.