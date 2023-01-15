اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 01:44 م
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تخفيضات تصل 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان بالصالة المغطاة باستاد المنصورة "صور"

الأحد، 15 يناير 2023 12:50 م
تخفيضات تصل 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان بالصالة المغطاة باستاد المنصورة "صور" افتتاح معرض اهلا رمضان بالصاله المغطاه
الدقهلية _محمد الحبشي

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صرح السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" بأن مديرية التموين وضعت خطه لإقامة عدد من المعارض والشوادر علي مستوي المحافظة، حيث افتتح صباح اليوم معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، وذلك ضمن خطة الدولة لإقامة عدد كبير من المعارض علي مستوي الجمهورية.

وتقام معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلي 30% علي جميع المنتجات والسلع الغذائية الموجودة، وذلك لتخفبف العبئ عن المواطنين في ظل الأزمة العالمية.

ووفرت الدولة المصرية كميات كبيرة من المواد الغذائية في جميع المعارض المقامة علي مستوي الجمهورية، باسعار مخفضة كمساهمه من الدولة في الحد من استغلال التجار وارتفاع الأسعار.

وصرح السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بأن مديرية التموين تجهز لإقامة وافتتاح عدد 8 معارض أخري في مراكز المحافظة، زضافة إلي الشوادر والمجمعات الإستهلاكية، ووضع خطة بالتعاون مع السلاسل التجارية والسوبر ماركت بتخصيص ركن أعلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بجانب إفتتاح معرض أهلا رمضان بالصالة المغطاة باستاد المنصورة المنصورة الرياضي اليوم، لتخفيف التكدث والتيسير علي المواطنين.

اثناء افتتاح المعرض بالصاله المغطاه استاد المنصوره
اثناء افتتاح المعرض بالصاله المغطاه استاد المنصوره

 

اثناء افتتاح معرض اهلا رمضان
اثناء افتتاح معرض اهلا رمضان

 

افتتاح معرض اهلا رمضان بالصاله المغطاه باستاد المنصوره الرياضي
افتتاح معرض اهلا رمضان بالصاله المغطاه باستاد المنصوره الرياضي

 

افتتاح معرض اهلا رمضان بالصاله المغطاه
افتتاح معرض اهلا رمضان بالصاله المغطاه

 

باسعار مخفضة افتتاح معرض اهلا رمضان بالدقهلية
باسعار مخفضة افتتاح معرض اهلا رمضان بالدقهلية

 

جولة داخل المعرض للتاكد من الاسعار
جولة داخل المعرض للتاكد من الاسعار

 

جوله اثناء افتتاح المعرض باستاد المنصورة
جوله اثناء افتتاح المعرض باستاد المنصورة

 

محافظ الدقهلية رفقه وكيل وزارة التموين
محافظ الدقهلية رفقه وكيل وزارة التموين

 

وكيل وزارة التموين ومحافظ الدقهلية اثناء افتتاح معرض اهلا رمضان
وكيل وزارة التموين ومحافظ الدقهلية اثناء افتتاح معرض اهلا رمضان

 

 


معارض اهلا رمضان

افتتاح معارض اهلا رمضان

معارض لبيع السلع

الصاله المغطاه

استاد المنصورة

اسعار السلع في معارض اهلا رمضان تخفيضات

نسبه التخفيضات في معارض اهلا رمضان

دور الدوله الدوله توفر السلع



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