تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالأسلحة والمخدرات وحيازة 6 بندقية خرطوش و74 فرد خرطوش وكمية من مخدر الأفيون مخبأين داخل مخزن سرى بسيارة ربع نقل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، بمزاولة نشاطه ما الإجرامى تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما والقى القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما "6 بنادق خرطوش و74 فرد خرطوش" مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها" وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.