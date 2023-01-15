اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 02:34 م
أكرم القصاص
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بوتين يعزى رئيسة نيبال فى ضحايا تحطم طائرة ركاب

الأحد، 15 يناير 2023 02:24 م
بوتين يعزى رئيسة نيبال فى ضحايا تحطم طائرة ركاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه إلى نظيرته النيبالية بيديا ديفي بهانداري في ضحايا حادث تحطم طائرة بالقرب من مدينة بوخارا وسط نيبال.

وقال بوتين - في برقية على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين) - "أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة للعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا.. أرجو أن تنقلوا كلمات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء ضحايا حادث تحطم الطائرة المروع".

وكانت طائرة ركاب قد تحطمت وعلى متنها 72 شخصا، بينهم 4 روس، قرب مدرج مطار بوخارا الدولي وسط نيبال، فيما تأكد مصرع 65 شخصا حتى الآن بحسب تقارير إعلامية نيبالية.. وأكدت السفارة الروسية في كاتمندو لوكالة أنباء "تاس" مقتل الروس الأربعة.

 


روسيا

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نيبال

تحطم طائرة



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