اليوم السابع
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بدء تشغيل مستشفى حميات مطوبس وتدريب 16 من الأطقم الطبية.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 04:52 م
بدء تشغيل مستشفى حميات مطوبس وتدريب 16 من الأطقم الطبية.. صور تدريب الاطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى حميات مطوبس، لتشغيلها وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية وقوى بشرية من الفئات المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
جاء ذلك بحضور فريق من الطب العلاجى، الاطباء  هادى الحسينى مدير إدارة الحميات ، وغادة عاشور مدير إدارة بنوك الدم، ومحمد قنديل مساعد إدارة المستشفيات،  ومحمد راشد الإدارة الهندسية، والفريق المصاحب من الإدارات المعنية لبدء التشغيل.
 
كما شهد مستشفى كفر الشيخ العام، تدريب 16 طبيب جراحة وتمريض، ومركز العقر والصيادلة  المسؤولين عن الامصال، وذلك تحت اشراف الدكتورة إلهام محمد وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمد خيري، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة شيماء عكاشه، مدير إدارة الأمراض المعدية.
 
بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفي العام، وفريق التدريب الدكتورة شيماء عكاشه، الدكتور أحمد الشرنوبي، والدكتور اسلام الطنباري ، والدكتورة محمود غازي، ومحمد غانم.
 
جانب من تفقد مستشفى مطوبس
جانب من تفقد مستشفى مطوبس

متابعة تشغيل مستشفى الحميات بمطوبس
متابعة تشغيل مستشفى الحميات بمطوبس

جانب نمن الحضور اثناء التدريب
جانب نمن الحضور اثناء التدريب

تدريب الاطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام
تدريب الاطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام
 
 
 
 
 
 
 

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