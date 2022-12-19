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6 مبادئ للإدارية العليا فى حكمها للمرأة بتنظيم النسل وحق إجازة رعاية الطفل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:00 ص
6 مبادئ للإدارية العليا فى حكمها للمرأة بتنظيم النسل وحق إجازة رعاية الطفل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب : أحمد عبد الهادى

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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما سابقا، برفض الطعن المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد طبيبة الأطفال بوزارة الصحة بأحد مستشفيات الوزارة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الإنجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل، وبطلان شرط إنجاب طفل لكل إجازة، وما يترتب على ذلك من أثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى.
 
وأكدت المحكمة علي (6) مبادئ لحيثيات الحكم الذى انتصر للمرأة المصرية :
 
1- حق الأم فى إجازة لرعاية طفلها ليست منحة من الإدارة إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها,بل حق تستمده من القانون مباشرة.
 
2- اشتراط الإدارة انجاب طفل لكل إجازة لرعايته مخالف للقانون ولا يجوز أن تفرض على الأمهات انجاب الأطفال لتمنحهن الإجازة غير المقيدة بالتعداد.
 
3- وقت اختيار إجازة رعاية الطفل تحدده الأم وحدها وهو شأن أسرى لا دخل للإدارة فيه وإلا  انقلب دورها من تقدير مصلحة العمل إلى التعسف ضد الأمهات فى الشئون الأسرية.
 
4- تنظيم النسل جعل المرأة تنخرت في الحياة العامة وشاركت الرجل الذى ظل لعقود طويلة  يحتكر بعض الوظائف بسبب نعتها بحملها المتكرر.
 
5- ومنح النساء فرص وجودية مكنتها من الصمود فى وجه التحولات المجتمعية الحديثة رسخت من استقلاليتهن الذاتية.
 
6- الفقه الإسلامى الراجح جعل تنظيم الأسرة أو النسل جائز شرعاً لأسباب يقدرها الزوجان ولا ينال من حق المرأة فى رعاية طفلها الوحيد.

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