بتعاني من ارتفاع السكر في الدم في الشتاء..إليك 8 نصائح بسيطة فعالة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون لدرجات الحرارة الشديدة تأثير سلبي على قدرة الجسم على صنع الأنسولين واستخدامه، مع انخفاض درجة الحرارة، تزداد مستويات السكر في الدم لدى العديد من مرضى السكري، كل شخص يحتاج إلى القليل من العناية والاهتمام عندما تتغير الفصول، هذا مهم بشكل خاص إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بداء السكري لأنه حالة صحية مزمنة، وإليك بعض التوصيات للتحكم في نسبة السكر في الدم خلال فصل الشتاء للوقاية من المشكلات التي يسببها مرض السكري، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

يمكنك تجربة هذه النصائح للتحكم في مستويات السكر في الدم في الشتاء

1. تعزيز مناعتك يمرض الناس كثيرًا خلال فصل الشتاء ، مما قد يتسبب في الإجهاد ويزيد في النهاية من مستويات السكر في الدم، اسأل طبيب السكري الخاص بك عما إذا كان يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا كل عام، حافظ على نظافة جيدة عند استخدام جهاز قياس السكر وأدوية السكري الأخرى ، واحمل دائمًا معقمًا لليد لإبقائك خاليًا من البكتيريا.

2. استهلك ماء الحلبة تعتبر الحلبة مكونًا شائعًا و معروفة بمزاياها الصحية المتميزة، المغذيات التي تعزز تحمل الجلوكوز وتسيطر على مرض السكري متوفرة بكثرة في الحلبة، لاستهلاكه ، نقع ملعقتين كبيرتين من البذور في الماء طوال الليل. على معدة فارغة في الصباح ، تناول الماء والبذور كبديل ، يمكن تناول مسحوق بذور الحلبة مع الحليب أو حتى الماء الساخن أو البارد.

3. احتفظ دائمًا بمستوياتك قيد الفحص قد تتغير مستويات الجلوكوز في الدم استجابة لتغير مناخي كبير، إذا لاحظت أن قراءات جلوكوز الدم تتقلب بانتظام خلال فصل الشتاء بسبب جداول وأنشطة متنوعة ، فتحدث إلى طبيب مرض السكري الخاص بك.

4. إدارة مستويات التوتر لديك يعد تقليل الهرمونات المرتبطة بالتوتر مثل الكورتيزول وهرمونات النمو والأدرينالين بمرور الوقت طريقة ممتازة لخفض هرمونات رفع السكر في الدم، يمكن لأي شخص اختيار الطريقة التي يعتقد أنها تناسبه بشكل أفضل عندما يتعلق الأمر بأكثر الأساليب فعالية للحد من التوتر، العلاجات البديلة بما في ذلك الوخز بالإبر ، والعلاج بالروائح ، والصور الموجهة، والارتجاع البيولوجي هي بعض الأمثلة على طرق الحد من التوتر لمرض السكري التي تدعمها الأبحاث.

5. تناول المزيد من العناصر الغذائية يحتوي هذا الطعام الشتوي الشهير على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والفوائد.، وقدرته على التحكم في مستويات السكر في الدم وهو غني بفيتامين C. يمكن للبنكرياس أن يعمل بشكل أكثر فعالية للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة

6. حافظ على يديك دافئة قد يجعل الشتاء من الصعب عليك مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل متكرر وتترك يديك تشعر بالبرد الشديد، ارتدِ قفازات وقم بحماية يديك من البرد لأن المزيد من الدم يتدفق إلى أصابعك عندما تكون دافئة، قبل فحص نسبة السكر في الدم، قم بتدفئة يديك بشكل خاص. 7. حافظ على رعاية إضافية لقدميك قد تجف بشرتك ويمكن أن تنكسر قدميك في البرد ، مما قد يجعلك عرضة للجروح والالتهابات، ارتدِ الأحذية الشتوية المناسبة لمرضى السكري، وحافظ على رطوبة قدميك ، وراقبها يوميًا، إذا اكتشفت إصابة أو جرحًا لا يلتئم . قد تجف بشرتك ويمكن أن تنكسر قدميك في البرد ، مما قد يجعلك عرضة للجروح والالتهابات، ارتدِ الأحذية الشتوية المناسبة لمرضى السكري، وحافظ على رطوبة قدميك ، وراقبها يوميًا، إذا اكتشفت إصابة أو جرحًا لا يلتئم .