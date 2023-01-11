كيف يساعد العلاج الطبيعي في إدارة مرض السكري؟

كتبت نهير عبد النبى

يعانى عدد كبير من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وهو من الأمراض المزمنة الذى يضعف قدرة الجسم على معالجة الأنسولين وإدارة نسبة السكر في الدم، وحسب ما ذكره موقع health فإن داء السكري من النوع 2 هو حالة لا يستطيع فيها جسمك معالجة الأنسولين بشكل صحيح، نظرًا لأن الأنسولين هو هرمون يأخذ السكر من الطعام ويوصله إلى خلايا الجسم، فعند الإصابة بمرض السكري، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم لديك وتنتشر.

يعتقد أن داء السكري من النوع 2 ناتج عن عوامل وراثية ونمط الحياة معًا. هناك نوعان من عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تعرضك لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري تشمل بعض العوامل المساهمة زيادة الدهون في الجسم، والعيش بأسلوب حياة خامل، وارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول ، والشيخوخة أكثر تقدمًا.

من المهم أن يتم التشخيص ، لأنه يمكن أن تنشأ الكثير من المضاعفات. حوالي 8 ملايين شخص مصاب بمرض السكري لا يعرفون ذلك ، لذلك من الممكن ألا تعرف حتى أنك مصاب به. تشمل بعض مؤشرات مرض السكري ما يلي:

-التبول المفرط

-زيادة العطش والجوع

-رؤية ضبابية

-ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى

-فقدان الوزن غير المبرر

--إعياء

وخز أو خدر في اليدين والقدمين

-عدوى الخميرة المتكررة

-الجروح التي يصعب التئامها

علامة أخرى شائعة لمقاومة الأنسولين هي وجود طفح جلدي داكن حول رقبتك أو إبطك لكن معظم الأعراض المذكورة أعلاه تكون أحيانًا خفيفة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها. لذلك ، من المهم فحص مستويات السكر في الدم.

كيف يمكن للعلاج الطبيعي إدارة مرض السكري من النوع 2



يمكننا تخصيص برنامج علاج طبيعي يعمل على إدارة مرض السكري بشكل فعال و إنها حقيقة مثبتة أن النشاط البدني المنتظم يساعد في الحفاظ على انخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين استخدام الأنسولين في الواقع ، من الشائع جدًا أن يتلقى مرضى السكري خدمات العلاج الطبيعي ، حيث أن 80٪ من المرضى الذين يتلقون خدمات العلاج الطبيعي هم من مرضى السكري ، أو ما قبل السكري ، أو لديهم عامل خطر واحد على الأقل لمرض السكري.

إنشاء برنامج علاج طبيعي لمرض السكري



سيتضمن أفضل برنامج تمرين لمرضى السكري من النوع 2 مزيجًا من التمارين الهوائية والمقاومة والتحمل من المهم فحص نسبة السكر في الدم قبل التمرين وبعده ، كل 30 دقيقة خلال ذلك ، وأربع ساعات بعد ذلك للتأكد من أنك تحافظ على مستويات السكر في الدم المناسبة.

يوصى بأن يقوم المرضى بأداء برنامج تمارين الأيروبيك من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع ، بإجمالي إجمالي 150 دقيقة في الأسبوع و يوصى ببرنامج تدريب المقاومة لجميع مجموعات العضلات الرئيسية لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع ومع ذلك ، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية ، وهو تلف الأعصاب الناجم عادة عن مرض السكري ، القيام بأي أنشطة لتحمل الوزن.

من المهم أن تحافظ على مواعيد العلاج الطبيعي وأن تتبع تعليمات التمارين المنزلية يجب ألا تفوت النشاط البدني المنتظم لأكثر من يومين متتاليين لأن هذا قد يؤدي إلى عدم تحمل الجلوكوز وحساسية الأنسولين.