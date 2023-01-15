انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات غدا لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 16 / 1 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحي قها للمرة الثالثة بدون ملاحظات، والتى تعمل بنظام كروجر بطاقة 10000 م3/يوم.

وأكد مجاهد، أنه قد تمت مراجعة المحطة والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءتها، مؤكدًا أن حصول المحطة على شهادة TSM، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2022.

ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.