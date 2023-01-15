مياه كفر الشيخ: إصلاح هبوط أرضى بالقنطرة والبدء فى مشروع الفرعة الهابطة

تفقد اللواء حسن عبد الغني، القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، كلا من منطقة القنطرة البيضاء لحل مشكلة الصرف الصحي بها، وإصلاح الهبوط الموجود بمدخل محطة رفع صرف صحي رقم 8 ، ورفع مياه الأمطار من المنطقة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تفقد عبد الغني منطقة الحمراوي ، حيث بدأ التنفيذ في مشروع الفرعى الهابطة بشارع الهطيل بمدخل محطة رفع صرف صحي الحمراوي ، مشددا على البدء في الإصلاح من صباح الغد، كما تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس قطر 1 بوصة و8 بوصة والوصلات المنزلية ، بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ، مؤكداً على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال على وجه السرعة والدقة ، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية للعاملين والأهالى .

وكان أكد اللواء حسن عبدالغنى، القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، على المراجعة الكاملة لكافة مولدات الكهرباء (الديزل) لمحطات وروافع الصرف الصحى والمياه، مشيراً إلى أهمية وجود خريطة واضحة لمتابعة الأزمات محدد عليها المناطق الساخنة فى وقت الأمطار والسيول، وتحديد المعدات اللازمة لكل منطقة مع تحديد أماكن تجمع المعدات لتسهيل الانتقالات، مشدداً على توفير كافة مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العامل والمواطن.

ووجه عبدالغني، على استعداد الشركة التام للتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة وسرعة التعامل الفورى واللحظي مع الأمطار الشديدة ومدى جاهزية جميع محطات المياه والصرف الصحى ، و الروافع و الطلمبات لحين انتهاء موسم الشتاء ، مؤكدا المتابعة المستمرة لمجابهة الأزمات والطوارئ وتعتبر اللجنة في انعقاد دائم اعتبارا من اليوم.



رئيس شركة مياه كفر الشيخ خلال تفقده المواقع