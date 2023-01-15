انقطاع المياه عن مدينتي زايد وأكتوبر بسبب كسر مفاجئ في خط مياه قطر 1800مم

كتب أحمد حسن

أعلن جهازا مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر ، في بيان مشترك، عن حدوث كسر مفاجيء فى خط المياه العكرة البديل قطر 1800 مم الناقل للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد، وهي إحدى المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، وجارٍ الإصلاح.

وأوضح البيان، أن حدوث الكسر أدى إلى انقطاع المياه بالأدوار العليا والأماكن المرتفعة على مستوى مدينة 6 أكتوبر.

وأهاب البيان بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحاً أنه يوجد سيارات مياه نقية لطلبها يتم الاتصال على الأرقام ( 01150046019 – 01150335658 – 0238350405 )، وفي حالة أي شكاوى يتم الاتصال على الرقم 15100 على مدار 24 ساعة.