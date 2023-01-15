انتعاش السياحة بأسوان وتدفقات من مختلف الجنسيات لقضاء العطلات الشتوية.. صور

أسوان- صلاح المسن

تشهد مدينة أسوان، رواج كبير للسياحة بأسوان وتدفقات من مختلف الجنسيات لقضاء العطلات الشتوية،كما تشهد المزارات والمقاصد السياحية بمدينة أسوان حالة من النشاط السياحى الكبير، حيث تصل يوميا مجموعات من السياح خاصة من الدول الأوروبية .

كذلك تشهد مدينة أسوان توافد مميز كبير من الأفواج السياحية من حول العالم وذلك للاستمتاع بدفء الموسم السياحى الشتوى، تزامناً الموسم السياحى الشتوى الحالى الذي يعد الأفضل على مدار السنوات الماضية.

كما تشهد الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بمدينة أسوان، ارتفاعا كبيرا في معدلات الإشغالات، كذلك تتوافد المجموعات السياحية علي زيارة معبدى أبو سمبل والحديقة النباتية ومتحف النوبة ، بالإضافة إلى الجولات النيلية، ومختلف المقاصد السياحية بأسوان علاوة علي برنامج جولة البلد.

وتعتبر رحلة جولة البلد ضمن البرامج السياحية التى تنفذها شركات السياحة للسائح خلال إقامته بمدينة أسوان، وتبدأ بمناطق معينة، حيث تعتبر تلك الرحلة أهم الرحلات السياحية تنشيطا للشارع السياحى من خلالها يزور السائح السوق السياحي القديم والبازارات وأهم معالم مدينة أسوان وتحدث برامج جولة البلد حالة من الرواج فى حركة البيع والشراء، حيث يتعامل السائح مع المحال التجارية خلال الجولة بحيث يشترى ويتجول فى البازرات والأسواق وكذلك محال العطارة وكذلك محال بيع التذكارات والانتيكات وغيرها .

وتعتبر أسوان مقصداً سياحياً للسياحة الخارجية والداخلية، وتحرص الأفواج السياحية علي زيارة أسوان بإعتبارها من أهم المقاصد على خريطة السياحة الدولية لتميزها بتنوع المنتج السياحى .

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بأسوان ، بمتابعة تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافي الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الإلتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضاً إلتزام صاحبها بقواعد السير والوقوف، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، وبتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والإستندات أولاً بأول ، مع نشر سلات وصناديق القمامة ، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات ، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية ، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، والاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية ، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات .

من ناحية أخري كان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دعم ومساندة المحافظة بالكامل لأى مشروعات استثمارية جادة، ولها جدوى اقتصادية وملاءة مالية، وعناصر لإنجاح المشروع، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، برئيس مجلس إدارة فروع إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى القرى السياحية البيئية والترفيهية، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة.

وخلال اللقاء شهد اللواء أشرف عطية عرض تقديمى عن أحد مشروعات الشركة بمصر، والمخطط تنفيذه شمال مدينة أسوان على مساحة 19.5 ألف م2 ، بطاقة 200 سرير، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وسيتم تخصيص 20 % من المساحة لإقامة المنشآت والشاليهات والغرف البيئية من المواد الطبيعية والمطاعم والقاعات والكافيهات والاستقبال، بالإضافة إلى تخصيص 80 % من المساحة للاند سكيب وزراعات الأورجنيك ، والبحيرات المائية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن اعتماد المشروع على الطاقة النظيفة من الألواح الشمسية ليصبح مقصداً سياحياً للعائلات والأسر والعاملين بالشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفواج السياحية.

كما تناول العرض التقديمى الأنشطة التى يقدمها المنتجع سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو فنية أو رياضية، ووجه أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة نائبة المحافظ لمراجعة كافة عناصر المشروع، وتقديم التيسيرات والتسهيلات الاستثمارية الممكنة له لضمان نجاحه وتنفيذه على الوجه الأكمل، وخاصة آليات تنفيذ المرافق العامة، وتوافق ذلك مع الإشتراطات البيئية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع في زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة في ظل زيادة معدلات الحركة السياحية خلال الموسم السياحى، ولاسيما مع إقبال السائح على القرى والفنادق البيئية، واستمتاعه بالتنوع الثقافي والتراثى، علاوة على الطبيعة الخلابة والطقس المشمس.

كما عقدت اللجنة العليا للسياحة، اجتماعها الدورى، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك بالأتوبيس النهرى السياحى عقب إحلاله وتجديده بدلاً من تكهينه ليصبح مركب سياحى متكامل الخدمات، وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه.

والاجتماع يأتى استكمالا للجهود الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، وخلال الاجتماع شدد محافظ أسوان على أهمية اتخاذ الخطوات الإستباقية بالتدخل السريع للحد من الظواهر السلبية التى تؤثر على الوجه الحضارى للسياحة المصرية بشكل عام، وأيضاً للمحافظة بشكل خاص وذلك قبل أن تصل إلى أن تكون مشكلة، ولذا سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص جهة واحدة للتعامل مع الأفواج السياحية، وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم من المراسى المخصصة لمعبد كلابشة وباقى المعابد الصخرية ببحيرة ناصر.

وأشار إلى ضرورة أن تتحول التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى اجتماعات اللجنة العليا للسياحة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع لتوفير كافة سبل الراحة للسائحين والزائرين داخل المزارات الأثرية والمعالم السياحية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم الانتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه بعرض يتراوح من 10 متر إلى 30 متر، وهو الذى يتوازى مع شارع مستشفى حورس بطول 400 متر، وبعرض 20 متر، مشيراً إلى أن وزارة النقل تسابق الزمن لإنهاء مشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى، والذى تم إنهاء 35 % منه، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبوسمبل السياحية حيث سيتم التوصية بتخصيص حارات للحافلات السياحية والملاكى، وأخرى للنقل الثقيل من أجل الحد تماماً من الحوادث المرورية، وهو الذى تم تنفيذه فى مشروع ازدواج طريق أسوان / السباعية بطول 125 كم ، كما أنه سيتم تكاتف الجهود لرفع كفاءة مسافة 85 كم من طريق عمدا والسبوع.

وطالب أشرف عطية، المسئولين بالمراجعة الشاملة لمشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطوير منطقة السلسلة الأثرية المواجهة له بالجانب الشرقى للنيل وذلك بعد قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بوضع التصميمات والرسومات لهذا المشروع الواعد ، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات لعدم تعارض مشروعات التطوير والتجميل الجارية مع حركة سير الأفواج السياحية، وهو الذى يتوازى مع تحقيق السيطرة الكاملة على عربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل.



الفنادق العائمة



المراكب



انتعاشة في القطاع السياحي



حركة سير الأفواج السياحية



زيادة التدفقات السياحية الداخلية والخارجية