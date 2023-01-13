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مشروعات تطوير كورنيش أسوان تحفة جمالية تجذب أنظار السائحين جنوب مصر.. صور

الجمعة، 13 يناير 2023 04:30 ص
مشروعات تطوير كورنيش أسوان تحفة جمالية تجذب أنظار السائحين جنوب مصر.. صور المناظر الخلابة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تشهد مدينة أسوان جنوب مصر أعمال تطوير وتجميل بواجهة المدينة السياحية، لتكتمل الصورة الجمالية لدرة المدن النيلية فى مصر، خاصة أن ذلك يتزامن مع الموسم السياحى الشتوى بأقصى الصعيد.
 
وشملت مشروعات التطوير فى واجهة مدينة أسوان إحلالا وتجديدا ورفع كفاءة وتجميل ميدان المحطة وحديقتى درة النيل والسلام وسوق أسوان السياحى، بجانب مشروع تطوير كورنيش النيل الذى يمثل شريان الحياة والواجهة الحقيقية داخل أسوان، نظرا لما يقع على كورنيش النيل من مناظر خلابة وطبيعة ساحرة ممزوجة بحضارة عريقة وتراث نوبى وخضرة ورمال صفراء تعبر عن جمال الطبيعة فى المكان.
 
وفى السياق، تستعد محافظة أسوان للاحتفال بالعيد القومى الـ52 للمحافظة والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح مشروع السد العالى 15 يناير عام 1971، وإقامة فعاليات متنوعة فى هذا اليوم يسبقها رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية للظهور بالشكل الجمالى المشرف خلال هذا اليوم.
 
وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن احتفالات هذا العام ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تم الانتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة سواء ضمن خطة المحافظة أو مبادرات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل، وأيضاً مشروعات تحيا مصر، مع إنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة والعشوائيات بشكل تدريجى حتى يجنى المواطنين ثمارها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.
 
أسوان وقت الغروب
أسوان وقت الغروب

أسوان
أسوان

الكورنيش
الكورنيش

المناظر الخلابة بأسوان
المناظر الخلابة بأسوان

الهوية البصرية
الهوية البصرية

مدينة أسوان
مدينة أسوان

نهر النيل
نهر النيل
أسوان وقت الغروب
أسوان وقت الغروب

أسوان
أسوان

الكورنيش
الكورنيش

المناظر الخلابة بأسوان
المناظر الخلابة بأسوان

الهوية البصرية
الهوية البصرية

مدينة أسوان
مدينة أسوان

نهر النيل
نهر النيل
 

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