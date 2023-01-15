كتبت فاطمة ياسر

حدد الباحثون في جامعة تكساس في دالاس وجود بكتيريا معينة في المثانة قد تشير إلى أن النساء بعد سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية المتكررة ، ووجدوا أن هرمون الاستروجين قد يلعب دورًا في تقليل هذه القابلية للإصابة.

وقالت الدكتورة نيكول دي نيسكو ، الأستاذة المساعدة في العلوم البيولوجية في كلية العلوم الطبيعية: "وجدنا ارتباطًا قويًا للغاية بين البكتيريا المفيدة في المثانة واستخدام العلاج بهرمون الاستروجين في النساء بعد سن اليأس، فهرمون الاستروجين مهم ليس فقط في تنظيم العمليات التناسلية ، ولكن أيضًا في تشكيل البيئة الكيميائية للجسم بأكمله، و عندما تفقد هذا الهرمون ، تفقد جميع الفوائد التي يوفرها."

وجد الباحثون ارتباطات قوية بين ما يسمى بالبكتيريا "الجيدة" وهرمون الاستروجين البولي لدى النساء بعد سن اليأس دون تاريخ من الإصابة بعدوى المسالك البولية.

وتعد التهابات المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا لدى البالغين وتشكل عبئًا طبيًا كبيرًا بشكل خاص على النساء ، حيث تعاني أكثر من 50 ٪ من النساء من التهاب المسالك البولية في حياتهن، ويعد العمر هو أحد أقوى عوامل الخطر المرتبطة بعدوى المسالك البولية.

إن البحث يشير إلى أن عدوى المسالك البولية والإستروجين يشكلان مجموعة جميع الميكروبات - التي تسمى الميكروبيوم الموجودة في المسالك البولية والتناسلية للنساء بعد سن اليأس.

أن النساء اللائي يعانين من عدوى لديهن تاريخ من التهابات المسالك البولية المتكررة و لديهن ميكروبيوم مليء بالكائنات الحية الدقيقة القادرة على التسبب في أمراض المسالك البولية مع وجود عدد أقل من البكتيريا الجيدة .

في المقابل ، فإن العديد من النساء اللواتي تناولن العلاج بالإستروجين لم يكن لديهن البكتيريا "السيئة" في المثانة، وقال الباحثون إن زيادة كمية هرمون الاستروجين الموجودة في البول ترتبط بهيمنة البكتيريا الجيدة ، مثل العصيات اللبنية ، في الميكروبيوم.

ووجد الباحثون أيضًا أن الميكروبات لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المتكررة تحتوي على جينات مقاومة للمضادات الحيوية أكثر من تلك الموجودة في النساء اللواتي ليس لديهن تاريخ للإصابة بالتهاب المسالك البولية.

و يمكن تبادل الجينات المقاومة للمضادات الحيوية بين الخلايا ، مما يسمح للمقاومة بالانتشار بسرعة عبر مجموعة من البكتيريا ، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة.

في حين أن المضادات الحيوية كانت فعالة إلى حد ما في مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض، ويعد وصف المضادات الحيوية عندما لا تكون هناك حاجة إليها وتعد أحد أكبر العقبات في علاج عدوى المسالك البولية، ولذا يمكن استخدام أشياء مثل الإستروجين أو ربما نعطي علاجًا مشتركًا للإستروجين والبروبيوتيك.