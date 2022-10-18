النظام الغذائى الصحى يجنب النساء مضاعفات سن اليأس

فاطمة ياسر

تحتاج فترة انقطاع الدورة الشهرية أو سن اليأس كما هى متعارف عليها من قبل الكثيرين، لاتباع النساء العديد من النصائح للحد من التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة بهذه الفترة.

ومن أهم النصائح تجنب تناول بعض الأطعمة التى تزيد من تعرضهن للأعراض المرتبطة بهذه الفترة كالهبات الساخنة، وتقلبات المزاج، والأرق، والعصبية الشديدة، لذا قدم موقع VERYWELLHEALTH، أبرز الأطعمة الممنوعة خلال هذه الفترة، ومنها:

- الأطعمة المصنعة..

تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والسكريات، ما يعرضهن لاحتباس السوائل في أجسامهن، وزيادة الوزن، ولذا تجنب مثل هذه الأطعمة يعد من أهم الحيل التي تحافظ بشكل كبير علي صحتهم خلال هذه الفترة.

- الأطعمة الحارة..

تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتزيد من شعورهن بالهبات الساخنة، ولذا من الصح تجنب مثل هذه الأطعمة.

- الوجبات السريعة..

تحتوي على نسبة نسبة عالية من الدهون غير الصحية، وتزيد من إصابتهم بأمراض القلب والسكر، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولذا يجب تجنب مثل هذه الأطعمة وتناول الأطعمة الصحية.

- التقليل من تناول الكافيين..

لأنه يزيد من فرص احتباس الماء بالجسم، ولذا تجنب تناول القهوة والشاى والنسكافية بالمشروبات الطبيعية كالنعناع والينسون.