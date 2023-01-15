المشدد 7 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار فى الحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد عبز السلام خلف والمستشار وائل عزيز حسن والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "ص.م.ط" صاحب معرض سيارات، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10153 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن اتصال من أحد المصادر السرية كشف اتجار المتهم "ص.م.ط " ميكانيكي وصاحب معرض سيارات، في المواد المخدرة بمحيط سكنه، فانتقلت قوة أمنية بقسم برج العرب إلي مكان تواجده وأبصرته يروج للمواد المخدرة لأحد عملائه، فأسرعت القوة وتمكنت من القبض عليه، وتم استخلاص حافظة بلاستيكية من يده وبفضها تبين احتوائها علي قطعة لمخدر الحشيش النوع المسمي طربة ومبلغ مالي، وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.