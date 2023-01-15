السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة 10 قطع حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود باشا رزق رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عادل عبد الفتاح علي والمستشار أحمد حسن حسين والمستشار حسين محمد فؤاد، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "إ.إ.خ " وتغريمه 50 ألف جنية مما أسند إليه في التهمة الأولي وحبسه شهر مع الشغل وتغريمه خمسائه جنيه في التهمة الثاني ومصادرة جوهر الحشيش والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27303 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن التحريات السرية دلت علي اتجار المتهم "إ.ا.خ" سائق، في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلي أثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا له تلقي ضباط القسم اتصالا هاتفيا من أحد المصادر السرية مفاده مزاولة المتهم بمزالة نشاطه الإجرامي فانتقلت قوة أمنية، وتم ضبطه أثناء تواجده بمحل البلاغ وفي يده كيس وبفضة عثر بداخله علي عدد 10 قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيش المتهم عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وكذلك سلاح أبيض سكين وميزان رقمي بهما اثار احتراق لمخدر الحشيش.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتجزئه القطع المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، التي أصدرت حكمها علي المتهم.