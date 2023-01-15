المشدد 3 سنوات لعامل قتل سائق توك توك خلال مشاجرة فى طوخ بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل بكافيتريا، لاتهامه بقتل سائق توك توك، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الصوت العالي للموسيقى، وضربه بكسر سيراميك، بمنطقة زاوية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية.

وكان المستشار فكرى خيري المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد أحال "أحمد ا" 22 سنة، عامل بكافيتريا، لاتهامه بقتل المجنى عليه "حسن إ" سائق توك توك عمدًا يغير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما، استل أداة "قطعة كسر سيراميك"، عاجله بضربة قطعية غائرة في الجانب الأيسر من العنق، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10636 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1193 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا"، 22 سنة، عامل بكافيتريا، بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "حسن إ" عمدًا يغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر نشوب مشاجرة بينهما استل أداة "قطعة كسر سيراميك"، وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة قطعية غائرة في الجانب الأيسر من العنق باستخدام الأداة، قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قطعة كسر سيراميك".

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أن الواقعة حدثت على مرأى منهم حيث كانت بمنطقة بوسط القرية، وحال تواجدهم تنامى إلى سمعهم صوت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، ليتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وباستطلاع الأمر أبصروا المتهم ممسكًا بتلابيب المجني عليه، فتدخلوا لفضها، وإذ فوجئوا بنزيف حاد من الناحية اليسرى بعنق الأخير، فحاولوا مداركته، إلا أنه خر صريعًا مفارقًا الحياة آنذاك.

وكشفت تحريات رجال المباحث صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقيه، من نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب ارتفاع صوت الكاسيت بالأغاني، تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثرها قام الأخير بإحداث إصابة المجني عليه باستخدام أداة "قطعة كسر سيراميك"، فخر الأخير صريعًا، ففارقًا الحياة.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى بنها الجامعي أن إصابة المجنى عليه هى جرح طعني نافذ بالرقبة مع إصابة أوردة رئيسية في الرقبة، وأعزى سبب الوفاة لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مع فشل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي على إثر إدعاء جرح طعني وقطع بأوردة رئيسية بالرقبة، وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابات المشاهدة لجثمان المتوفى إلى رحمة مولاه، هى إصابة ذات طبيعة قطعية غائرة وقطعية حيوية حديثة وهى تنشأ عن نصل آلة أو آلات حادة الطرف من مثل مطواة أو جزء مدبب من قطعة سيراميك، وتعزى الوفاة إلى إصابته القطعية الغائرة يسار العنق والصدر بما أدت إليه من قطوع حيوية تحت الترقوي والوريد العضدي الرأسي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير.