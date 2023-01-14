كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل خلال مشاجرة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه للاستماع الى اقواله للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

شرع عامل في قتل عاطل في الجيزة، حيث اعتدى عليه بسلاح ابيض خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وضطب مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة عاطل بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع شخص آخر، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، ونقل المجني عليه إلى المستشفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.