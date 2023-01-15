"العاملين بالصحافة" تفوض مجدى البدوى فى تنظيم العلاقة مع اتحاد العمال

كتب محمود راغب

أقر مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفع اشتراك العضو إلى عشرة جنيهات شهريا، وذلك بهدف تقديم خدمة صحية واجتماعية أرقى للعاملين، فضلا عن مضاعفة ما يحصل عليه العضو فى المناسبات من امتيازات مالية جديدة.

كما فوضت أعضاء الجمعية العمومية التى تمثل السلطة العليا فى التنظيم النقابى مجدى البدوى رئيس نقابة الصحافة والإعلام فى الدفاع عن مصالح النقابة العامة ولجانها النقابية واتخاذ مايراه مناسبا فى العلاقة مع اتحاد عمال مصر.

وأكد المؤتمر على حق اللجان النقابية فى الشحصية الاعتبارية لتحقيق مصالح العمال طبقا لقانون المنظمانت العمالية رقم 218 لسنة 2017، وفى نفس السياق ثمن حمدى مصيلحى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والاعلام الاسبق فكر وتطلعات القيادات والاعضاء التابعين لتصنيف الصحافة والاعلام لما تضمه من قامات ذات فكر ورؤى ثاقبة نجح من خلاله تنظيم عمال مصر عامة والصحافة والاعلام خاصة فى استشراق خطط تتوافق والاتجاه للجمهورية الجديدة.