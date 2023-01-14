مجدى البدوى: المجتمع العمالى بحاجة لاستراتيجية وطنية تؤهله للجمهورية الجديدة

كتب ـ محمود راغب

أكد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والنشر والثقافة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما يمر به العالم من تحديات جمة أثرت على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، وهو ما يستدعي التكاتف خلف القيادة السياسية لتحقيق تطلعات وآمال الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي أرست قواعدها قيادة حكيمة أدركت حجم التحديات واستوعبت قدر ما أثقلت به من مسئوليات جسام، لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته فى حاضر ومستقبل يليق وحضارته، وفي هذا الإطار نجدد الثقة في القيادة السياسية ونثق في حكمتها في اتخاذ القرار المناسبة التي تحافظ على تماسك الجبهة الداخلية وحفظ الأمن القومي.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الرابع للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، تحت عنوان" النقابات والحوار الوطني .. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة"، والذى تنظمه النقابة، بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.

وأضاف البدوى، أنه رغم أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى، إلا أن المجتمع النقابي العمالي بحاجة إلى أن يكون لديه استراتيجية وطنية للتنظيمات النقابية العمالية حتى يكون التنظيم على قدر تطلعات الجمهورية الجديدة.

وتابع : وفي إطار تفاعل النقابة مع أعضائها في كافة المؤسسات وإشراكهم في كافة الرؤى ندعو لإرسال مقترحات بشأن هذه الاستراتيجية حتى نحدد ملامحها التي تخدم أهداف التنظيم النقابي، وأيضاً لا بد من مشاركة التنظيم النقابى عن طريق الانضمام لمبادرة "حياة كريمة"، وكذلك التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى"، عن طريق توقيع بروتكولات لتنفيذ مهام تفصيلية منوطة بدوره المجتمعى فهو كشخصية محورية لديه العديد من مراكز التدريب على كل المستويات لتجهيز العمالة وفق سوق العمل المعاصر ..فضلا عن تقديم تلك العمالة المدربة لاحتياجات مبادرة " إبدأ" .

ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات النقابية العمالية منهم، خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات ورئيس نقابة المرافق العامة ود. على عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النيابات والمحاكم، ود. حسام الدين مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النقل البحرى، وأحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأعضاء مجلس ادارة نقابة الصحافة والطباعة زالاعلام ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية .