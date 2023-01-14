"العاملين بالصحافة" تعقد مؤتمرها السنوى عن النقابات والجمهورية الجديدة.. صور

عقدت منذ قليل، النقابة العامة للعاملين فى الصحافة والطباعة والإعلام والنشر والثقافة، مؤتمراً بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، تحت عنوان "النقابات والحوار الوطنى.. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب عقد جمعيتها العمومية"، بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.

وقال مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصحافة والطباعة والإعلام والنشر والثقافة، إن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة، والتى يأتى على رأسها مشاركة النقابات العمالية فى الحوار الوطني وكيفية تفعيل دورها للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن النقابيين قادرون على تقديم رؤية مشتركة لتطوير أداء المنظمات النقابية.

وأعلن البدوى أن النقابة العامة ترحب باى مقترحات من جميع النقابيين بشأن آليات تفعيل الدور النقابى بقوة على كافة المستويات .

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن محافظات الصعيد شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية مؤخراً تؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التى يواجهها صعيد مصر الذى عانى من التهميش لعقود طويلة، مؤكدا أن التنمية التى تحدث فى محافظات الصعيد إعجاز بكل المقاييس.

وأوضح البدوى أن ثمار الجمهورية الجديدة تمتد إلى كل محافظات مصر والدولة حريصة على تنمية كل شبر، مشيراً إلى خطة التى وضعتها القيادة السياسية المصرية لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد، وزيادة مخصصات الاستثمار السنوية فى الصعيد، حيث أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى.