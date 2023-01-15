وذكرت المنظمة - في تقرير لها - أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بها 29 في المائة فقط من المواليد الأحياء في العالم، كما أن المنطقة مسئولة عن 56 في المائة من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام 2021، بينما سجلت جنوب آسيا 26 في المائة من الوفيات.



وأشار إلى ارتفاع الفقد المؤلم للأطفال بسبب ظاهرة وفاة الأطفال قبل الولادة، والتي تحدث 77 في المائة من جميع الحالات في عام 2021 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، ويبلغ احتمال خطر ولادة طفل ميت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سبع مرات أكثر من أوروبا وأمريكا الشمالية.



وقال خوان بابلو أوريبي، المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولى ومدير صندوق التمويل العالمى: "خلف هذه الأرقام ملايين الأطفال والأسر الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الصحة.. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية والقيادة للتمويل المستدام للرعاية الصحية الأولية التي تعد واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكن للبلدان وشركاء التنمية القيام بها".



وأشار التقرير إلى أن الأطفال لا يزالون يواجهون فرصًا متباينة بشكل كبير للبقاء على قيد الحياة بناءً على مكان ولادتهم، حيث تتحمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا العبء الأكبر، موضحاً وفاة نحو 5 ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، وفقد 1ر2 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5-24 عامًا حياتهم في عام 2021، على مستوى العالم، بسبب عدم توافر الوصول العادل والرعاية الصحية عالية الجودة للأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين.



وفي غضون ذلك، انتقدت فيديا جانيش، مدير قسم تحليلات البيانات والتخطيط والرصد في اليونيسف، هذه الظاهرة إذ يواجه الآباء صدمة جراء فقدان أطفالهم وأحيانًا قبل الولادة، مشددة على أهمية الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل.



ورصد التقرير بعض النتائج الإيجابية مع انخفاض خطر الوفاة عبر جميع الأعمار على مستوى العالم منذ عام 2000، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50 في المائة منذ بداية القرن، بينما انخفضت معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنًا والشباب بنسبة 36 في المائة، وانخفض معدل المواليد الموتى بنسبة 35 في المائة، وعزا ذلك إلى زيادة الاستثمارات في تعزيز أنظمة الصحة الأولية لإفادة النساء والأطفال والشباب.