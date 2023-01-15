وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ادنوم تيدروس، في بيان اليوم /الأحد/، حكومة الصين بمزيد من الافصاح عن الأرقام الحقيقية للاصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) ومتحوراته ومشاركة تلك الأرقام مع البلدان الإفريقية تحسبا لمعاودة انتشار الوباء فيها .



وقال تيدروس إنه يتم بالتنسيق بين المنظمة والبلدان الإفريقية رفع الجاهزية الطبية بما في ذلك اللقاحات اللازمة مع حلول موسم الشتاء واحتمال عودة (كوفيد -19) إلى واجهة التحديات الصحية التي تعانيها إفريقيا .



وكان وزير الخارجية الصيني كوين جانج افتتح مقر مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا في الحادي عشر من الشهر الجاري بحضور موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، ويوجد المركز في إثيوبيا ويقع على مساحة 23 ألف متر مربع ويضم مختبرات للتحاليل وبنك معلومات ومراكز للتدريب والاتصالات والإدارة ، وكان قد بدأ العمل الإنشائي في المركز في ديسمبر 2020 .