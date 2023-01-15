السيطرة على حريق نشب فى ورشة أخشاب بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب أسفل الكوبرى العلوى بمدينة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بورشة أخشاب أسفل الكوبرى العلوى بمدينة بلبيس، نطاق قسم شرطة بلبيس، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بورشة أخشاب مقامة على مساحة 300 متر والتهمت النيران محتويات الورشة، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

يذكر أنه أصيب زوجين وطفلهما بحالة اختناق وصعوبة بالتنفس، أثناء نومهما وتشغيل الدفاية الكهربائية، حيث تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" ع م ح" 23 عاما وزوجته" أ س م" 19 عاما ونجلهما " م" مصابين بصعوبة بالتنفس، نتيجة آثار اختناق من التدفئة أثناء النوم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم،فيما استقبل مستشفى الابراهيمية المركزى"م ف م" 14 عاما طالبة مصابة بحالة تسمم نتيجة تناولها أقراص دوائية بالمنزل وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، كما استقبل مستشفى فاقوس المركزى" م م " 16 عاما مصابا بحالة تسمم إثر تناوله عقاقير دوائية بالمنزل وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى،، واستقبل مستشفى العاشر الجامعى 4 أشخاص مصابين بسحجات وكسور إثر تعرضهم لحادث انقلاب مكروباص، بطريق أبو حماد العاشر وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.