اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 05:57 م
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السيطرة على حريق داخل مخبز سياحى فى قرية بالمنيا دون إصابات

السبت، 14 يناير 2023 05:45 م
السيطرة على حريق داخل مخبز سياحى فى قرية بالمنيا دون إصابات حريق- ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمخبز سياحى بإحدى قرى المنيا دون إصابات بشرية.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل بمخبز سياحي، داخل قرية دماريس شمال مدينة المنيا، بسبب تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز، دون مصابين.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاوره بمساعدة الأهالي، حيث تبين نشوبه بمخبز سياحي ملك رمضان سعيد، ويقع أمام شركة مطاحن مصر الوسطي بقرية دماريس، دون إصابات بشرية.
تم التحفظ علي مكان الحريق، وعمل كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.
 
 

مديرية الامن

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السيطرة على حريق

اخبار المنيا

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