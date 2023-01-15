وأكد الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو متسارع في المجالات كافة، مشيرين إلى أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة وواعدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).