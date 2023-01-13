اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 06:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسيا فى بلجراد: حياد صربيا العسكرى والسياسى يستحق الاحترام

الجمعة، 13 يناير 2023 06:00 ص
سفير روسيا فى بلجراد: حياد صربيا العسكرى والسياسى يستحق الاحترام الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير روسيا لدى صربيا، ألكسندر خارتشينكو، أن موقف بلجراد السيادي في الحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام.

وأكد خارتشينكو أن بروكسل الجماعية تخضع تماما لتعليمات "القوة المهيمنة" من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأضاف: "موقف بلغراد السيادي المؤيد للحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام".

ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، العقوبات الغربية ضد موسكو بـ "السيف ذو الحدين"، الذي سيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاته خلال الشتاء المقبل. وشدد على أن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي.


روسيا

اوكرانيا

ألكسندر خارتشينكو

صربيا

المحيط الاطلنطى

بروكسل

بلجراد



الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إعصار "القنبلة" يقطع الكهرباء عن 500 ألف منزل في كاليفورنيا.. إسرائيل تصادر 139 مليون شيكل من أموال فلسطين.. حلف الناتو يرفض طلب صربيا بنشر قوات فى كوسوفو

الإثنين، 09 يناير 2023 12:00 ص

حلف الناتو يرفض طلب صربيا بنشر قوات فى كوسوفو وسط توترات بين البلدين

الأحد، 08 يناير 2023 08:10 م

النمسا تشيد بقرار صربيا وقف السفر للقادمين من الهند بدون تأشيرة

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:03 ص

كوسوفو تغلق أكبر معبر حدودي مع صربيا ومخاوف من تطور الصراع

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة