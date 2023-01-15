اليوم السابع
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بوتين يوبخ وزيراً على الملأ: لماذا تلعب دور الأحمق؟

الأحد، 15 يناير 2023 02:01 م
بوتين يوبخ وزيراً على الملأ: لماذا تلعب دور الأحمق؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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فقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدوءه، خلال الجلسة الأولى للحكومة في عام 2023، موجهاً توبيخا لاذعا لوزير التجارة والصناعة على الملأ.

ففي مداخلة استمرت دقائق، اتهم بوتين الوزير دينيس مانتوروف بالتأخيرات البيروقراطية في طلب الطائرات المدنية والعسكرية.

وقال الرئيس الروسي: "الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وقتاً طويلاً جداً. لماذا تتلكأ.. متى ستوقّع العقود.. لماذا تلعب دور الأحمق؟".

واشتكى بوتين من أن "الطائرات البالغ عددها 700، بما في ذلك المروحيات تحتاج إلى حل الأمر مع وزارة الدفاع... العديد من الشركات لم تتلق أي أوامر بعد".

ويعدّ مانتوروف عضواً وفياً ضمن فريق بوتين الوزاري منذ عام 2012، وسافر بانتظام مع الرئيس في زيارات خارجية وداخلية، وكلّف بمهمة الإشراف على صناعة الأسلحة الروسية الصيف الماضي عند الكشف عن أوجه القصور في ساحة المعركة.

وأوضح مانتوروف أن وزارته أطلقت برنامجاً لإنتاج محركات طائرات مروحية في سان بطرسبرغ، كانت تصنّع سابقاً في أوكرانيا، لكن بوتين هاجمه، واشتكى من أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً.

وبعد إهانته العلنية، وعد الوزير بأن تبذل وزارته قصارى جهدها مع شركائها الاقتصاديين.


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توبيخ وزير

بوتين يفقد هدوءه

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