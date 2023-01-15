الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية تفتح باب الالتحاق بالدراسات العليا اليوم

أعلنت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية اليوم فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا واستقبال طلبات جديدة حتى 15 فبراير القادم لمدة شهر كامل فى برنامج الماجستير والدكتوراه والدبلومات لخريجى الكلية أو الكليات الأخرى.

وقال بيان رسمى للكلية اليوم انه تم مد فترة الالتحاق لكى يتمكن الراغبين من التقديم خلال اجازه نصف العاملين تبدا الدراسة فى نهاية فبراير القادم وبداية مارس.

فى سياق آخر عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعا مع مساعدى وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وذلك على أعقاب قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الماضى باختيار مساعدين لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث لإعدادهم وتأهيلهم للقيادة فى المستقبل.

وأكد "الغندور " خلال الاجتماع أن جامعة الإسكندرية حريصة على اختيار قيادات شابة لتحقيق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة لدعم الكوادر الشبابية ومنحهم الفرصة للالتحام بأرض الواقع وكيفية القدرة على اتخاذ القرارات القرارات المختلفة من خلال تواجدهم بجوار وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وإطلاعهم على اللوائح والقوانين الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار الغندور إلى أن اختيار تلك القيادات الشابة يأتى لتحقيق التكامل والتضافر بين القيادات الحالية لجامعة الإسكندرية والكوادر الشبابية بالكليات ومعاهد الجامعة، لتهيئة البيئة الجامعية فى المستقبل واكتشاف الطاقات والإبداعات الكامنة التى يمتلكها الكوادر الشبابية بجامعة الإسكندرية، ولفت الغندور أن هذا البرنامج القيادى يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعى، والإدارى، وخدمة المجتمع، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى باستخدام أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.