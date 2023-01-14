اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 10:06 ص
أكرم القصاص
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10 معلومات عن ملتقى التوظيف الأول بجامعة الإسكندرية المنعقد فى فبراير المقبل

السبت، 14 يناير 2023 10:00 ص
10 معلومات عن ملتقى التوظيف الأول بجامعة الإسكندرية المنعقد فى فبراير المقبل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم جامعة الإسكندرية ملتقى التوظيف الأول لطلاب وخريجي كليات جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الاسكندرية.

ينعقد الملتقى يوم 26 فبراير القادم

يقام بمجمع العلوم الانسانية بالشاطبى

يشارك في الملتقى العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين

يهدف إلى توفير أكبر عدد من فرص العمل

يوفر فرص تدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل معهم.

يتيح الملتقي خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يتاح لمشاركة الطلاب فى السنوات النهائية والخريجين

سيتم استقبال السيرة الذاتية للالتحاق فى الفرص العمل المتوفرة

سيكون الملتقى التوظيفى هو الأكبر لخدمة طلاب وخريجي الجامعة

الجامعة ستعد حلقة وصل بين الطلاب والخريجين والشركات والمؤسسات.


الاسكندرية

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جامعة الاسكندرية

متقى التوظيف الاسكندرية



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