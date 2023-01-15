الأقصر تشهد موسم حصاد اليوسفي السليمانى والبلدى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" تواصل العمل بموسم حصاد فاكهة اليوسفي فاكهة الشتاء وعلاج البرد وفيتامين سي الشهيرة ضمن الموالح رسمياً بالمزرعة، وذلك بإشراف المهندس الحسينى يوسف مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، والمهندس أحمد عبد الحميد صاحب مزارع خضروات وفاكهة بإسنا.

ومن جانبه يقول المهندس الحسينى يوسف مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، أنه تم البدء فى موسم حصاد الموالح من اليوسفي والبرتقال وهى فاكهة الشتاء الشهيرة التى لا تخلو من المنازل طوال أيام البرودة والطقس المتقلب للعلاج من البرد والحصول على كميات من فيتامين سي وغيرها من الفوائد.

ويضيف المهندس الحسينى يوسف لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة تضم أكثر من 3 آلاف شجرة مانجو بأنواع مختلفة، كما تضم أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، تشمل "برتقال ويوسفي بلدى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض وبرتقال بلدى وصيفي وبذرة وبصرة وليمون مالح"، وحوالى 135 شجرة نخيل برحى، و65 شجرة نخيل بلح سيوة وأصناف بلدى.

وأوضح مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، أنه يتم العمل بموسم حصاد الموالح والتى تضم أكثر من صنف ومنها (اليوسفى البلدى والبذرة) بجانب (البرتقال البلدى والسكرى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض)، حيث تمتاز بجودة الفاكهة فهى تعتبر من المزارع الأولى على مستوى الجمهورية بالنسبة لمزارع وزارة الزراعة، حيث أنها تضم 45 فدان موالح من أصل حوالى 2000 فدان، ومعدل إنتاج الفدان الواحد من 10 لـ15 طن برتقال ويوسفي، حيث أن المزرعة أنشئت عام 1934 بعهد الملك فاروق، ويتم عمل برامج مكافحة وتقليم وحماية على مدار الساعة فى المزرعة لحماية كافة المحاصيل داخلها.



العمل-بموسم-حصاد-الموالح-فى-جنوب-الأقصر



العمل-بموسم-حصاد-اليوسفي-بالأقصر



العمل-بموسم-حصاد-محصول-اليوسفي



اليوسفي-زي-الورد-في-الجناين-بالأقصر



اليوسفي-فى-الكراتين-عقب-حصاده-بالمزرعة



اليوسفي-منور-فى-الجنانين-خلال-الحصاد



تجميع-اليوسفي-فى-الكراتين-قبل-طرحه-بالأسواق



تجميع-محصول-اليوسفي-قبل-توريده-للسوق



ثمار-اليوسفي-فى-الأشجار-بالمزرعة



جانب-من-تجميع-محصول-اليوسفي-بالكراتين