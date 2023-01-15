اليوم السابع
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اعرف كيف يواجه القانون سرقة التيار الكهربائى

الأحد، 15 يناير 2023 04:00 ص
اعرف كيف يواجه القانون سرقة التيار الكهربائى حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد نجاح وزارة الداخلية، في ضبط عشرات القضايا لسرقة التيار الكهربائي والتى بلغت قيمتها عشرات الملايين، يتساءل البعض من المواطنين، عن العقوبة التى يواجهها من يقوم بسرقة التيار الكهربائى.

واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية؟.

يقول محامى، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .

 


سرقة التيار الكهربائي

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

القانون المصرى

اخبار الحوادث



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