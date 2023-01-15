إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

انقلبت سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي، فانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ووضعت إدارة المرور مجموعة من الإرشادات للوقاية من حوادث الطرق أثناء ظهور الشبورة الكثيفة، وسط نشر الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة.

ومن تلك التعليمات:

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا